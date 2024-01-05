«Мы все рыдали»: Андрея Чадова до глубины души потряс спектакль детей с ДЦП

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актера тронули мечты ребят с тяжелейшим диагнозом.

Актер театра и кино Андрей Чадов не смог сдержать слез на спектакле, поставленном детьми, страдающими детским церебральным параличом. В этом он признался автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко, которая взяла у него интервью в рамках 18-го международного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле.

«Мы приехали к детям с ДЦП. Они поставили спектакль, и это, конечно, было колоссальное для меня впечатление. До сих пор я в шоке — насколько они счастливы при своем диагнозе. Спектакль был сделан из мечт каждого ребенка: визуализация, космос, планеты — все это на сцене. И голосом каждого ребенка было записано, о чем он мечтает. Они говорили о том, чтобы все друг друга любили, о добре на всей земле. То есть о настолько светлом, что мы все там сидели и рыдали. Это, конечно, было очень здорово», — поделился Чадов.

Также звезда фильма «Живой» рассказал, как сделал предложение своей супруге, когда и сколько планирует детей, скучает ли по кино и чем ему дорог театр, а также о развитии киноиндустрии в России, и как он встретил начало спецоперации по защите Донбасса в США.

Полное интервью с актером Андреем Чадовым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Чадов тайно женился на модели Анастасии Виноградовой.