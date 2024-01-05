Яркая любовь в возрасте 50 лет: как жила красавица-актриса Одри Хепберн

Фото: Кадр из к/ф «Завтрак у Тиффани», реж. Блейк Эдвардс, 1961 г.

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До Роберта Уолдерса знаменитость то и дело выбирала не тех мужчин.

До своей последней любви в лице Роберта Уолдерса актриса Одри Хепберн то и дело выбирала не тех мужчин.

Первый брак — Уильям Холден

Во время съемок фильма «Сабрина», увидевшего свет в 1954 году, у Одри завязался роман с актером Уильямом Холденом. Избранник Одри отличался неуравновешенным характером, мог закатить истерику, устроить скандал. Чтобы взбодриться, Уильям частенько прикладывался к бутылке с виски, что отнюдь не способствовало появлению уравновешенности.

Кроме того, Холден был женат на другой актрисе Бренде Маршалл, и у супругов имелось двое детей. Но не наличие семьи и недостатки Уильяма заставили Хепберн порвать с ним. После операции актер больше не мог иметь детей, а для Одри это было крайне важно: родить ребенка и не одного.

Она надеялась, что у нее с Холденом все-таки будет полноценная семья, но, узнав от него сей печальный факт, Одри закончила эти отношения.

Второй брак — Мел Феррер

И хотя сердце Одри разрывалось на части, она, продолжая глубоко в сердце еще любить Уильяма, вышла замуж за актера и режиссера Мела Феррера. Они были давно знакомы, и когда Одри присмотрелась к нему получше, то нашла в нем массу достоинств: спортивен, неглуп, остроумен, сделал неплохую карьеру, как актер, и начал заниматься режиссурой.

Хепберн отдыхала в горах Швейцарии, куда ей посоветовал отправиться врач. Нервы, обострившаяся астма, бессонница, хроническая усталость — напряженная работа подкосила хрупкое здоровье актрисы, но горный воздух пошел ей на пользу, и Одри ожила. На исходе месяца пребывания в райском уголке она послала Мелу подарок: платиновые часы с гравировкой «Я без ума от этого человека». Он примчался к Хепберн и предложил ей пожениться. Не откладывая дела в долгий ящик, счастливая пара зарегистрировала брак в 1954 году.

Одри горела желанием завести детей, но первая беременность закончилась неудачно — мертворожденным ребенком. Хепберн тяжело переживала и из-за карьеры. Зачастую она отказывалась от роли в хорошем фильме, так как хотела, чтобы мужу тоже дали какую-нибудь роль, и соглашалась на фильм, в итоге оказывавшимся проходным.

Через несколько лет у актрисы случился выкидыш, так как ей надо было скакать на лошади для фильма, она упала со скакуна, месяц лежала, прикованная к кровати, но когда ей разрешили встать, снова села на лошадь. Тогда Одри решила, что именно кино не дает ей завести детей и перестала сниматься, попав в клинику неврозов с нервным истощением.

Наконец-то спустя шесть лет брака в 1960 году родился долгожданный ребенок. Сына назвали Шоном. Карьера актрисы пошла в гору, она снялась в фильмах, принесших ей мировую славу: «Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион», «Моя прекрасная леди», «Двое в дороге», «Шарада».

Но со вторым ребенком ничего не получалось, да и отношения постепенно разладились, и последовал развод, причину которого бывшие супруги не называли.

Итальянский брак — Андреа Дотти

Со вторым мужем Одри познакомилась в греческом круизе на отдыхе. Итальянец Андреа Дотти был влюблен в нее с 14-ти лет, с тех самых пор, когда впервые увидел Хепберн на экране. Андреа был моложе актрисы на девять лет, занимался психиатрией, владел одной из клиник в Риме и был хорош собой. В 1969 году пара поженилась, Хепберн с сыном от первого брака поселились у Андреа в Риме, и Одри наслаждалась беззаботной жизнью, всерьез подумывая бросить кинематограф.

В 1970 году у пары родился сын Лука, а Хепберн в 41 год второй раз стала мамой. Однако, семейная жизнь не клеилась. Одри хотелось быть больше женой и матерью, а Дотти это не нравилось, так как влюбился он в экранную женщину-мечту, знаменитую актрису.

Ему хотелось проводить время с кинозвездой, а не домохозяйкой, и все чаще он где-то гулял, а скандальные слухи просачивались в прессу. Хепберн, впрочем, после появления Луки на свет довольно быстро вернулась в кино и покорила Голливуд. Однако, в 1980 году после 11 лет брака Одри и Андреа все-таки расстались.

Наконец-то истинная любовь — Роберт Уолдерс

В том же году в свои 50 лет Хепберн познакомилась с Робертом Уолдерсом. Он был актером, но снимался лишь в незначительных ролях. Незадолго до встречи с прославленной актрисой Уолдерс овдовел, его покойная жена, известная английская актриса Мерл Обертон, была старше на 25 лет.

Уолдерс был красив, галантен, а, главное, чрезвычайно внимателен к Одри. Пожалуй, впервые за свою жизнь Хепберн встретила мужчину, который не давил на нее, не скандалил, не требовал измениться в угоду своим представлениям о ней, а был по-настоящему заботлив и ласков.

Брак они не регистрировали, но Роберт был спутником Одри до конца ее дней, поддерживая во всех ее начинаниях: Хепберн стала послом доброй воли в ООН и помогала детям в странах с низким уровнем жизни. В 1993 году Хепберн скончалась в 63 года, и Роберт Уолдерс проводил ее в последний путь.

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