МО РФ: 272 человека стали Героями России за время спецоперации

Дарья Евстрахина 48 0
МО РФ: 272 человека стали Героями России за время спецоперации
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Фото: Кавашкин Борис / ТАСС

Тема:
Спецоперация

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Еще 320 тысяч получили государственные награды за свои подвиги.

За время специальной военной операции (СВО) на Украине Героями России стали 272 бойца. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Еще 320 тысяч человек получили государственные награды за свои подвиги. Также в ведомстве сообщили, что от своего лица вручили еще 363 тысячи наград.

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