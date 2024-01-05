Более 70 белгородцев находятся в больницах из-за обстрелов ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; Telegram / Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области / Настоящий Гладков; 5-tv.ru

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Десятки из них поступили в реанимацию.

В результате ночного обстрела Белгородской области со стороны украинских боевиков пострадали более 70 человек, они находятся в местных и московских больницах. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. 20 человек в реанимации города Москвы — все находятся под контролем опытных врачей. Все молимся и надеемся на их скорейшее выздоровление», — написал он.

До этого Гладков сообщал о двоих пострадавших в результате обстрела. Один из них получил осколочное ранение предплечья, второй — голени. Первому уже сделали операцию — удалили осколок. Что касается второго, то у него «более легкие последствия», скоро врачи решат, какое лечение ему назначить, отметил губернатор.

В ночь на 5 января ВСУ обстреляли Белгородскую область. Они в том числе пытались ударить из РСЗО «Ольха». Российским силам ПВО удалось уничтожить десять таких ракет. Помимо пострадавших людей, также есть повреждения гражданских объектов. Так, в результате взрыва снаряда рядом с жилой многоэтажкой выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по мирному Белгороду перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ООН ответили на критику России после ударов ВСУ по Белгороду 30 декабря. В городе нет никаких военных объектов — ВСУ намеренно били по мирному населению. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 25, в том числе дети.