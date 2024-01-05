Заставят взять себя в руки: эти пять тревожных сигналов указывают на проблемы с гормонами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; 5-tv.ru

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Гормональный дисбаланс может стать предпосылкой к возникновению еще больших проблем со здоровьем. На какие симптомы стоит обращать внимание и почему не стоит медлить с походом к специалистам?

Перепады настроения, нестабильное давление, снижение полового влечения и даже изменения во внешности — вот далеко не полный список симптомов, которые могут указывать на проблемы со здоровьем, спровоцированные гормонами. Каждый день промедления без визита к врачу приводит к еще большим трудностям, справиться с которыми бывает непросто.

Эксклюзивно для 5-tv.ru врач-эндокринолог Степан Шупарский перечислил пять первостепенных симптомов, на которые стоит обратить внимание, пока состояние не ухудшилось в разы. Так, по словам специалиста, даже самые незначительные изменения во внешности или самочувствии могут стать поводом забить тревогу.

Первый симптом, акцентирует внимание Шупарский — нехватка сил, упадок, общее снижение энергии.

«В этом случае может отмечаться снижение работы щитовидной железы, гипотериоз, ухудшение функций надпочечников», — предупреждает врач.

Второй симптом, который ни в коем случае нельзя игнорировать — это сбой менструального цикла, подчеркивает эндокринолог.

«Регулярный менструальный цикл говорит о том, что все женские гормоны работают хорошо. А вот сбой менструального цикла, его нерегулярность, его отсутствие по несколько месяцев двигает в сторону исследований эндокринной системы», — предупредил Шупарский.

Третий симптом, который в любой момент может стать поводом для паники — снижение либидо. Как у женщин, так и у мужчин, этот тревожный звоночек может скрывать какую-то эндокринную проблему, поэтому пациентам особенно важно регулярно осуществлять профилактические визиты к врачам.

«Четвертый симптом — изменения в состоянии кожи и волос. Нам часто переводят пациентов от дерматологов, которые не видят внешних причин и просят эндокринологов копнуть глубже и исключить эндокринные заболевания, которые могут стоять в основе сухости кожи, высыпаний на теле, ломкости и выпадения волос», — предупреждает Шупарский.

Пятая и финальная причина, указывающая на проблемы с щитовидной железой и гормонами — колебание веса. В этом случае вместо посещения спортзала пациентам советуют сдать комплекс профильных анализов.

«Как резкий набор, так и резкое снижение веса может стоять в основе подозрений на эндокринную систему. Есть часть заболеваний, в том числе заболевания щитовидной железы, которые ведут к проблемам с весом. Не стоит пренебрегать очевидными вещами», — подвел черту он.

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