Вернут все до копейки: как получить компенсацию за отмену авиарейса

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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С началом новогодних праздников и наступлением морозов шанс столкнуться с отменой или задержкой вылета только возрастает. В Роспотребнадзоре рассказали, как не потерять деньги.

Когда впервые сталкиваешься с задержкой или отменой рейса, трудно не растеряться. Но на деле вернуть средства не только можно, но и нужно, даже если ситуация касается «невозвратных» билетов. В разгар новогодних праздников в Роспотребнадзоре перечислили ТОП советов, которые следует взять на вооружение, чтобы получить соответствующий результат.

Так, по словам экспертов, в первую очередь клиент вправе обратиться с официальным запросом к перевозчику для того, чтобы в маршрутной квитанции поставили штамп об отмене рейса или выдали справку. После того, как у клиента появляется физическое доказательство, он должен направить письменную претензию на юридический адрес авиакомпании. Претензия должна содержать требование о возврате провозной платы за несостоявшийся перелет.

Основными требованиями, которые пассажир обязан обозначить в обращении включают в себя возврат денег за билеты, возмещение убытков и в некоторых случаях компенсацию морального вреда. Если эти пункты не будут прописаны документально, шанс получить компенсацию сокращается в разы.

В случае, если перевозчик отказывается идти на мировую и удовлетворять требования клиента, заказчик имеет полное право обратиться за защитой своих прав в Роспотребнадзор, отмечают в пресс-службе ведомства. Помимо заявления обращение должно содержать: копии билетов (электронных билетов), кассовый чек или иной документ, подтверждающий факт оплаты билета, маршрутную квитанцию со штампом об отмене рейса, копию претензии к исполнителю, ответ исполнителя на претензию (при наличии). Подавать заявление на рассмотрение можно как через официальный сайт ведомства, так и в письменной форме через «Почту России».

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