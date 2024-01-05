Маск счел любую попытку вторжения в Россию очень плохой идеей
Фото: Reuters / GONZALO FUENTES
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Американский бизнесмен уверен, что ничем хорошим эта затея не кончится. И это подтверждает история.
Стремление вторгнуться в Россию в любое время года всегда было плохой затеей. Об этом заявил X (прежнее название Twitter) в соцсети американский миллиардер Илон Маск.
Так он прокомментировал пост, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое обернулось бегством его армии с наступлением зимы. Автор публикации отметил, что Наполеон, судя по поступку, был «не таким уж умным».
Маск отреагировал на это сообщение смеющимся смайликом.
«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», — написал бизнесмен.
Прежде Илон Маск дал неутешительный прогноз на 2024 год. По его мнению, он будет гораздо безумнее предыдущих.
Кроме того, как писал ранее 5-tv.ru, миллиардер также предупредил человечество о новой угрозе.