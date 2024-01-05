Маск счел любую попытку вторжения в Россию очень плохой идеей

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Американский бизнесмен уверен, что ничем хорошим эта затея не кончится. И это подтверждает история.

Стремление вторгнуться в Россию в любое время года всегда было плохой затеей. Об этом заявил X (прежнее название Twitter) в соцсети американский миллиардер Илон Маск.

Так он прокомментировал пост, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое обернулось бегством его армии с наступлением зимы. Автор публикации отметил, что Наполеон, судя по поступку, был «не таким уж умным».

Маск отреагировал на это сообщение смеющимся смайликом.

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», — написал бизнесмен.

Прежде Илон Маск дал неутешительный прогноз на 2024 год. По его мнению, он будет гораздо безумнее предыдущих.

Кроме того, как писал ранее 5-tv.ru, миллиардер также предупредил человечество о новой угрозе.