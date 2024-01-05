Российские войска получили новейшие САУ «Коалиция-СВ»

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Чем может похвастаться самоходка?

Вооруженные силы (ВС) РФ получили первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ». Об этом сообщили ТАСС в «Ростехе».

В госкорпорации отметили, что первые боекомплекты были направлены в войска в конце 2023 года. А сейчас уже развернуто серийное производство «Коалиции-СВ», а также выпуск транспортно-загрузочной машины.

По ожиданиям «Ростеха», она сможет вывести на новый уровень боевые возможности российской артиллерии.

Об успешном окончании государственных испытаний «Коалиции-СВ» сообщалось в октябре 2023 года. Как отмечали в госкорпорации, установка превзошла лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач.

Впервые «Коалиция-СВ» была официально представлена на параде Победы 9 мая 2015 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Западе указали на преимущества российских «Ланцетов».