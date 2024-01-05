Состояние стабильное: когда перенесшего инсульт Юрия Соломина выпишут из больницы
Директор Малого театра: Соломина могут выписать из больницы после праздников
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Артист находится в больнице с осени прошлого года.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в начале ноября прошлого года был госпитализирован с инсультом. Новый год он встретил в стенах больницы, там находится и по сей день. Когда его выпишут — рассказала директор театра Тамара Михайлова.
«После праздников будем, возможно, выписывать его из больницы», — сказала она в беседе с РИА Новости.
Михайлова отметила, что врачи оценивают его состояние как стабильное.
6 ноября 2023-го народный артист СССР потерял сознание во дворе своего дома в Москве. Он был экстренно госпитализирован, позднее медики поставили диагноз — ишемический инсульт. Некоторое время артист находился в отделении реанимации. 21 ноября стало известно, что его перевели в обычную палату отделения неврологии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли Соломин из-за состояния здоровья потерять должность худруководителя Малого театра.