Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Варшава своими громкими заявлениями рискует серьезно поплатиться. Но как именно?

Польша является главным провокатором среди всех остальных стран-участниц НАТО. Такое мнение выразил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Так он отреагировал на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского к странам Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по российским территориям.

«Польские политики, несмотря на смену власти, продолжают играть роль главных натовских провокаторов. Они уверенно идут курсом превращения своей страны в первого смертника Запада, желающего сгореть в пламени большой войны. Ведь основным маршрутом таких поставок будет, прежде всего, польская территория», — сказал Мурадов РИА Новости.

Политик предположил, что наверняка Сикорский выражает общее мнение «натовских ястребов», в головах которых зреют планы доведения украинского конфликта до красной черты, чтобы не допустить победы РФ на поле боя.

Мурадов добавил, что пока в НАТО думают над этим вопросом, киевский режим тем временем окончательно отдает на заклание украинский народ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США разрешили ВСУ самостоятельно определять дальность ударов HIMARS.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.