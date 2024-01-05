Все оттенки шевелюры: как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho

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Исследование привело ученых к необычным выводам. Кому больше повезло — блондинкам, брюнеткам или рыжим?

Ученые из Кембриджского университета выявили взаимосвязь между цветом волос человека и его продолжительностью жизни. В ходе исследования они проанализировали ДНК более полумиллиона человек, сообщил журнал Nature.

Согласно выводам ученых, люди с рыжим цветом волос имеют более продолжительную жизнь. Предположительно, это связано с их генетическими особенностями, которые делают их более устойчивыми к определенным заболеваниям. Люди же с черными волосами также могут прожить долгую жизнь. У них это связано с наличием более высокого уровня пигмента меланин, который защищает их от вредного ультрафиолетового излучения и связанных с ними заболеваний. К примеру, рак кожи.

Светловолосым достался чуть более чуткий организм. Но это не значит, что им суждено прожить короткую жизнь.

Ученые отметили, что цвет волос — лишь один из многих факторов, влияющих на продолжительность жизни. На нее также влияет генетика, образ жизни человека, питание, уровень физической активности.

Поэтому связь между цветом волос и продолжительностью жизни не является единственным определяющим фактором.

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