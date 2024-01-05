Фото: Кадр из х/ф «Морозко». Режиссер: Александр Роу, 1964

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На тот момент еще молодая актриса старалась всячески себя проявить, но идея есть вместо сладких фруктов горький плод была вовсе не ее.

Актриса Инна Чурикова известна многим по роли родной дочери злой мачехи Марфуши в фильме-сказке «Морозко». Одной из самых запомнившихся сцен стала та, где она сидит на снегу в ожидании Деда Мороза и грызет яблоки. Но оказывается, что это были вовсе не фрукты, а лук!

Идея не принадлежала Чуриковой, просто фрукты забыли в гостинице, но молодая на тот момент актриса все же решила подстроиться под обстоятельства.

«Когда я сидела под елкой в ожидании Деда Мороза, замерзла по-настоящему, потому что наш оператор очень долго устанавливал свет. А потом в корзинке вместо яблок почему-то оказался лук. И мне пришлось лопать его, делая вид, что грызу яблоки, как было положено по сценарию», — вспомнила она в интервью изданию KP.RU.

Кадр из х/ф «Морозко». Режиссер: Александр Роу, 1964

Кроме того, она рассказала, что роль в «Морозко» ей досталась случайно. На тот момент она была студенткой театрального училища. Однажды в коридоре она вместе с однокурсницей столкнулась с ассистентом режиссера, которая потом и посоветовала кинорежиссеру Александру Роу обратить внимание на Чурикову.

«На пробах нам с Тамарой пришлось грызть орехи. Я так хотела сниматься, что не щадила зубов! Наверное, поэтому Роу меня и приметил», — сказала Чурикова.

А увидев себя в кадре, ужаснулась. Настолько Чурикова себе не понравилась, что в ее голове даже промелькнула мысль больше никогда не сниматься в кино.

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