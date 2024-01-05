Силы ПВО нейтрализовали над Крымом 36 украинских беспилотников

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

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Еще один вражеский дрон был обезврежен над Краснодарским краем.

В пятницу, 5 января, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ.

По сообщению Минобороны РФ, были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотников над Крымом и еще один над Краснодарским краем.

Несколькими часами ранее силы ПВО уничтожили над Белгородской областью десять украинских ракет. Националисты пытались ударить по мирному городу из РСЗО «Ольха». Предварительно, пострадало два человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине раскрыли план Зеленского по Крыму.