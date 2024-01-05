Германия передала Украине 10 бронемашин Marder и боекомплекты для танков Leopard

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Что еще вошло в новый пакет военной помощи Киеву?

Германия передала Украине пакет военной помощи, в который вошли десять боевых машин пехоты (БМП) Marder, боеприпасы для танков Leopard 2 современной модификации A6 и система противовоздушной обороны (ПВО) Skynex. Об этом сообщило немецкое правительство, опубликовав список оборудования и техники на своем сайте.

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Также в пакет военной помощи вошли радиолокационные станции (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D, ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM, танки для разминирования Wisent, 250 грузовиков Zetros, 305 штурмовых винтовок МК 556, патроны и транспортные средства (грузовики, микроавтобусы и вездеходы).

Помимо вооружения ВСУ передали специальное защитное снаряжение — зимние камуфляжные пончо, шлемы, зимние маскировочные сетки.

Прежде в Белом доме сообщили, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины. Представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон и дальше будет помогать Киеву, но уже не том уровне, что был в прошлые годы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.