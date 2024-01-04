В США заявили, что будут поддерживать Украину сколько потребуется, но уже не том уровне

Госдеп: США будут поддерживать Украину сколько потребуется, но на другом уровне

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Похоже, что киевскому режиму придется худо в 2024 году.

США будут оказывать помощь Украине «сколько потребуется», но не обязательно так, как в прошлые годы. Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Мы продолжим поддерживать Украину <…> столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах», — сказал он.

Миллер также подчеркнул, что Украине придется тяжко без дополнительной помощи от Штатов. Он выразил надежду, что конгрессмены придут к согласию по этому вопросу.

Прежде в Белом доме сообщили, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины. Американский лидер Джо Байден подписал последний пакет, который был предусмотрен финансированием.

Украина уже столкнулась с существенным сокращением помощи со стороны Запада. В рядах ВСУ признают, что испытывают «снарядный голод».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой неутешительный прогноз дали Украине на 2024 год.