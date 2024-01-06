Гаубица бьет с точностью снайперской винтовки! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Штурмовик Су-25

На этих кадрах показан боевой вылет экипажей штурмовой авиации на краснолиманском направлении. Пилоты Су-25 поразили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную техника ВСУ.

«Выполняли полет на предельно малых высотах с использованием неуправляемых авиационных ракет типа С-8. Погодные условия не повлияли, мы выполняем полет под облаками», — рассказал о деталях полета летчик Су-25.

Гаубица «Мста-Б»

А на этих кадрах уже показана работа артиллеристов на запорожском направлении. Бойцы используют 152-мм гаубицу «Мста-Б» для поражения артиллерийских позиций, оборонительных сооружений и огневых средств противника. Боевая работа ведется осколочно-фугасными и обновленными высокоточными корректируемыми артиллерийскими боеприпасами.

«Высокоточный боеприпас „Краснополь“ очень хороший. Его очень быстро можно подготовить к выстрелу, и стреляет он всегда в цель», — рассказал командир артиллерийской батареи с позывным «Нева».

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.