Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» Константин Желдин

Фото: Махонин Андрей / ТАСС

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Артист жил работой — практически до последних своих дней выходил на сцену.

Скончался заслуженный артист РСФСР Константин Желдин. Он известен зрителю по второстепенным ролям в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны» и в сериале «Ликвидация». Актер умер в возрасте 90 лет. О смерти Желдина сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский в своем Telegram-канале.

«Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра ОКОЛО», — написал сотрудник театрального университета.

Он отметил, что Желдин был востребован даже в своем возрасте и не уходил из профессии.

Также Заславский рассказал агентству РИА Новости, что узнал о смерти актера из театра ОКОЛО.

«Желдин был замечательным артистом, работал со многими великими режиссерами, не только с Погребничко, но и на Бронной, у Эфроса, и у Гончарова, когда он работал в Театре на Малой Бронной, и на Таганке», — рассказал ректор.

Актер родился в 1933 году в Москве. В 1961 он окончил училище имени Щукина. Помимо «Семнадцати мгновений весны» и «Ликвидации», актер запомнился зрителю по роли в фильме «Брат 2».

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