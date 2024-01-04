Умерла режиссер Елена Демидова

Фото: фото из открытых источников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Кинодеятель за свою карьеру создала такие картины, как «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и железный дракон».

На 60-м году жизни скончалась режиссер и сценарист Елена Демидова. Об этом сообщила ее коллега Марина Разбежкина в личном блоге.

«Невероятно рано. Невероятно больно», — написала Разбежкина.

За свою карьеру Демидова срежиссировала десятки проектов. Среди наиболее известных — «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и железный дракон», «Третья жизнь Марины Клещевой» и «16 способов изменить мир».

Причина смерти кинодеятеля не уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из «Глухаря» и «Интернов» Петр Черняев.