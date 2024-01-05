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На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 8 по 14 января 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя обещает быть весьма приятной, несмотря на среднее начало. Если планируете что-то важное, выбирайте пятницу или четверг. Разгрузите среду и воскресенье — это негативные дни. А остальные вполне годятся для рутины.

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Понедельник, 8 января 2024 года

5-tv.ru

День Металлической Козы. Не подойдет для каких-либо дел. Если ринуться в пучину дел, то можно получить ошибки, недочеты и разночтения в контрактах и взаимодействиях с людьми. День можно охарактеризовать так — вверх дном. На поддержку энергий такого дня не следует рассчитывать, если вы только не хотите сделать кардинальный разворот и что-то в корне изменить. Перемены этот день поддержит.

Совет дня: уходите от конфликта. Не поддавайтесь гневу или страсти. Ищите покровителей. Не время начинать новые проекты.

Вторник, 9 января 2024 года

5-tv.ru

День Водной Обезьяны. Китайские мастера считают такой день идеальным для похорон — выбору дат для этого мероприятия всегда уделяли особое внимание.

При иных планах на день будьте чуть внимательнее в общении с людьми — есть риск обмана или предательства. Старайтесь не спешить в делах, поскольку поспешность может загубить дело в долгосрочной перспективе.

Совет дня: развивайте в себе способности лидера. Слушайте наставников. Идите на риски и преодолевайте препятствия. Люди это оценят.

Среда, 10 января 2024 года

5-tv.ru

День Водного Петуха. Он совершенно не годится ни для каких договоренностей. Они могут быть отменены и пересмотрены. А если начать какое-то дело в этот день, есть риск что оно пойдет вкривь и вкось, поскольку это день разрушителя. Лучшее использование энергий этого дня — рутинные дела, которые начались ранее. Либо успешное завершение каких-то процессов.

Совет дня: достигайте цели через приспособляемость. Не берите инициативу на себя. Медленное, но неуклонное продвижение приведет к успеху.

Четверг, 11 января 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Собаки. В такой день можно начинать дела и рассчитывать на дальнейший успех, хорошо закладывать фундамент для чего-то нового и важного. К тому же это последнее Новолуние уходящего года Кролика — отличное время подумать о будущем и загадать желание.

Совет дня: не предпринимайте активных действий. Отступление и соединение с другими людьми принесут пользу.

Пятница, 12 января 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Свиньи. Прекрасный день для большинства дел — земляных работ, закладки фундамента, договоренностей, переговоров и подписания контрактов. Постарайтесь обязательно воспользоваться энергиями этого дня! Если возникнут сложности, прислушайтесь к своей интуиции. Тай Инь или Великая Инь — покровительница этого дня — дает подсказки, как сделать правильно, через интуицию.

Совет дня: вы медленно и уверенно поднимаетесь вместе с восходом солнца. Это время для наступления. Вы получите благословение свыше.

Суббота, 13 января 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Крысы. Дела этого дня закончатся хорошо, а просьбы будут удовлетворены — главное выбрать верное время. Здесь притаилась звезда болезней — если вам нездоровится, в такой день может быть ухудшение самочувствия. Также повышается риск подхватить какой-нибудь вирус, поэтому в вопросах здоровья проявите внимательность!

Совет дня: уделяйте больше внимания источнику своего пропитания. Следите за своей речью. Мудрый человек взращивает добродетель и распространяет ее на других.

Воскресенье, 14 января 2024 года

5-tv.ru

День Огненного Быка. Негативный день, который рискует обернуться потерей денег. Будьте внимательны в финансовых вопросах. Однако в учебе и экзаменах можно рассчитывать на поддержку энергий. Начинать крупные проекты не стоит.

Совет дня: подчинитесь неизбежному ходу вещей. Идите по пути наименьшего сопротивления. Избавьтесь от жестких взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть.

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