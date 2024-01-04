Из-за прогрессирующей деменции состояние Брюса Уиллиса ухудшается

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Дочь тяжелобольного актера растрогала его поклонников до слез новым снимком.

Уже несколько лет голливудский актер Брюс Уиллис борется с деменцией. Из-за страшной болезни актер был вынужден уйти из профессии. К сожалению, его состояние только ухудшается. Но близкие не отчаиваются, окружают Брюса любовью и заботой. В Новый год его дочь Скаут опубликовала новые фотографии с отцом в своем личном блоге. Об этом сообщил телеканал Fox News.

На снимке актер лежит на диване, он накрыт белой тряпкой. Рядом Скаут прижимается к нему. А он, в свою очередь, нежно гладит ее по голове.

Уже к концу 2023 Брюс Уиллис перестал узнавать знакомых и даже некоторых близких друзей. Актриса и бывшая жена звезды «Крепкого орешка» Деми Мур рассказывала, что экс-супруг не может ее вспомнить. При этом пара прожила в браке 13 лет, а после развода они сохранили дружеские отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родные Брюса Уиллиса бьют тревогу.