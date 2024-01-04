Умер советский клоун и актер Юрий Медведев

Фото: Кадр из к/ф «Единственная...», реж. Иосиф Хейфиц, 1975 г.

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За свою карьеру артист успел поработать с Владимиром Высоцким, Валерием Золотухиным и другими знаменитыми коллегами.

В возрасте 82 лет скончался советский клоун, актер театра, кино и телевидения Юрий Медведев. Дата смерти появилась на странице артиста на портале kino-teatr.ru — 28 декабря 2023 год. Причина смерти не утоняется.

Юрий Медведев родился 31 октября 1941 года, окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства, а также высшие режиссерские курсы ГИТИС. После работал в Театре на Таганке в Москве. Параллельно этому Медведев снимался в кино. Его можно увидеть в фильмах «Мистерия-Буфф», «Семейное счастье», «Единственная».

За свою карьеру артист успел поработать с Владимиром Высоцким, Валерием Золотухиным, Еленой Прокловой, Юрием Каюровым и Маргаритой Тереховой.

В 91-м Медведев вместе с супругой переехал в США.

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