Елена Малышева призывала Дмитрия «Пухляша» Красилова задуматься о своем здоровье

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Танцору о своих проблемах со здоровьем было известно, однако за помощью он не обращался.

Не так давно не стало популярного танцора Дмитрия Красилова, у которого, как оказалось, еще три года назад были обнаружены серьезные проблемы со здоровьем. Относительно критического веса артиста тревогу забила врач Елена Малышева после участия знаменитости в одной из телепередач на федеральном канале. Об этом рассказали в StarHit.ru.

Ведущая тревожно предупреждала, Дмитрий уже мог иметь болезни в таком молодом возрасте. Красилов же тогда признался, что много лет не посещал докторов.

Специалисты провели медицинское обследование, в ходе которого обнаружили, что танцор обладает неутешительными физическими показателями. Как выяснилось, у звезды была сильно увеличена печень, а также наблюдались серьезные проблемы с щитовидной железой.

Елена Малышева предостерегала Дмитрия Красилова и советовала артисту переосмыслить свое пищевое поведение и задуматься о состоянии здоровья.

«Будете снижать вес, получать препарат, это будет долго, потому что большой избыток веса. Но во всяком случае, будет и защита печени, и защита сердечно-сосудистой системы», — обращалась к танцору телеведущая.

Тогда слова популярного врача задели Дмитрия — его обидели ее резкие формулировки. Шоумен скончался в возрасте 29 лет, по известным данным, из-за проблем с сердцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ирина Дубцова не может похудеть.