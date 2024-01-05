Участницы «Фабрики» назвали Василису Премудрую любимым образом русской культуры

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Девушки заявили, что гордятся русскими традициями, которые известны во всем мире.

Солистки группы «Фабрики» в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко перечислили свои любимые женские образы в русской культуре, поставив на первое место героиню сказок Василису Премудрую.

«Ну, конечно же, Василиса Премудрая, прекрасная царевна Несмеяна, Снегурочки, матрешки, в конце концов. Это все про нас, про нашу культуру», — заявила участница группы Екатерина Москалева.

Валерия Девятова и Ирина Тонева поддержали коллегу, а та добавила, что русские традиции знают и уважают далеко за пределами нашей страны. Москалева убедилась в этом лично, будучи на отдыхе в одном из кубинских отелей.

«У них на ресепшене стояли наши матрешки. Это знак почета, знак того, что нашу культуру ценят и любят, и это очень важно, потому что у нас это в крови», — заявила певица.

Полное интервью с участницами группы «Фабрика» в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

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