Врач назвал продукты, которые не стоит употреблять в сочетании с алкоголем

Фото: www.globallookpress.com / Global Look Press

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Большинство не замечает, как усугубляет свое похмелье на следующей день «неправильными» блюдами.

В сочетании с алкогольными напитками употребление жареных и сильно острых блюд может привести к дискомфорту в желудке и усугублению похмелья на следующий день. О несовместимых со спиртным продуктах рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с NEWS.ru.

Врач отметил, что алкоголь и острая еда могут вызвать расстройства пищеварения и чувство жжения в области груди и шеи. Кроме того, не лучшее сочетание усилит постинтаксикационное состояние на следующий день.

«Также не рекомендуется смешивать алкоголь с газировками, такими как кола или газированная вода. Это может вызвать изжогу, рефлюкс и дискомфорт в желудке», — объяснил специалист.

Стоит избегать и употребления спиртного с морепродуктами, так как концентрация алкоголя в крови может негативно сказаться на воздействии на организм токсических веществ в некачественных морских блюдах.

Остерегаться необходимо и цитрусовых, которые могут привести к токсическому повреждению печени.

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