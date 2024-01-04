Силы ПВО сбили несколько воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Все службы города уже находятся в состоянии боевой готовности.

Российские военные отражают атаку украинских боевиков в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей», — написал политик.

Он сообщил, что все службы Севастополя уже приведены в состояние боевой готовности. Спасатели пока что не зафиксировали повреждений в инфраструктуре города.

Также губернатор попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Он отметил, что не стоит снимать и выкладывать в Сеть работу ПВО.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что было сбито десять воздушных целей.

А тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские PC30 уничтожены российскими военными на Купянском направлении.