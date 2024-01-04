Экс-баскетболист ЦСКА Антон Петухов упал в реку Енисей в Красноярске

Фото, видео: ВКонтакте / БК "БАРНАУЛ" / bc_barnaul; ПСО "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Спортсмена постигла страшная трагедия.

Экс-баскетболист молодежного ЦСКА упал в реку Енисей с Октябрьского моста в Красноярске. Правоохранители смогли установить трагедию по видеозаписям с камер наблюдения. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД 24.

Примерно в три часа ночи 30 декабря спортсмен ушел из дома. Позже его отец обратился в дежурную часть полиции. Он рассказал, что его 20-летний сын пропал в канун Нового года. Сотрудники полиции выяснили, что баскетболист направился на остров Татышев. Но обратно он не вернулся.

К поискам подключились спасатели и волонтеры, которые исследовали акваторию реки Енисей.

За молодежную команду московского ЦСКА Антон Петухов выступал с 2020 по 2023 годы. С командой он выиграл юношескую лигу ВТБ. А прошлым летом баскетболист продолжил карьеру в «Барнауле».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что экс-баскетболист молодежного ЦСКА Антон Петухов пропал в канун Нового года.