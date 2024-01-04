Фото: DAREK DELMANOWICZ / ТАСС

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Помощь киевскому режиму оказывает 54 государства, выделяя сотни миллиардов долларов.

На Украине в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса ликвидировано почти шесть тысяч иностранных наемников. Такие данные приводит Минобороны РФ.

Всего в зону СВО прибыло более 13, 5 тысяч наемников, которые присоединились к ВСУ. Подавляющее большинство из них (8,5 тысяч) из Европы. За время боевых действия сбежало 5600 легионеров, остались воевать более 1900 наемников

В оборонном ведомстве подчеркиваю, что помощь киевскому режиму оказывают 54 государства, которые на это потратили более 203 миллиардов долларов. Более 500 космических аппаратов США и стран НАТО работает в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, более 20 тысяч терминалов американской спутниковой системы Starlink, которая обеспечивает боевикам организацию управления и связь.

За почти два года Запад поставил Киеву более 1600 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, две сотни единиц ЗРК, более пяти тысяч единиц бронетанкового вооружения, а также более 23 тысяч беспилотников.