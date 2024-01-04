«На этом все»: в Белом доме заявили, что деньги на Украину закончились

Белый дом: у США закончились деньги на Украину, дальше нужно одобрение конгресса

Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE

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Джо Байден подписал последний пакет помощи. Дальше судьба киевского режима в руках конгресса.

У США закончились средства, выделенные на помощь Украине. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в рамках брифинга.

По его словам, накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал последний пакет, который был предусмотрен финансированием. Он отметил, что его содержимое в полном объеме Киеву еще доставлено не было. Процесс может занять несколько недель.

«И на этом все. Нам нужно одобрение, чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине», — прокомментировал Кирби.

Госсекретарь Энтони Блинкен в конце 2023 года сообщил, что Украине будет передан финальный пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. Этой поставкой Вашингтон исчерпает все выделенные ранее на нужды ВСУ деньги. Новые поставки будут возможны, отметил он, только после одобрения конгрессом дополнительного финансирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины.