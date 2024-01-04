«По делам судите их»: Вайнберг объяснил, как распознать фальшивых патриотов

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Политик и экс-участник группы «Любэ» подчеркнул, что позиция истинного патриота всегда однозначна и ясна.

Фальшивый патриот любит родину лишь на словах, кроме того, у него нетвердая позиция, он всегда «виляет». Об этом в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко заявил сенатор от Нижегородской области, в прошлом музыкант группы «Любэ» Александр Вайнберг. Разговор состоялся летом в Крыму в рамках конкурса «АвторА!».

Ведущая отметила, что отличить подлинный патриотизм от фальшивого бывает сложно, и это порождает в обществе недоверие и скептицизм по отношению ко всему патриотическому. В ответ политик посоветовал обращать внимание не на слова, а на действия человека, который выдает себя за патриота.

«Сказано уже давно: „По делам судите их“. Когда человек говорит одно, а на деле у него все совсем по-другому, когда он виляет, хочет понравиться и здесь, и там, боится выразить свое мнение, потому что у него где-то чего-то могут „отстричь“», — пояснил политик.

Александра Вайнберга многие помнят в составе «Любэ» еще с 1990 года. В конце 90-х он начал заниматься политикой, стал одним из учредителей нижегородского отделения партии «Единая Россия», а с 2021 года представляет регион в Совете Федерации. Вместе с тем Вайнберг продолжает заниматься творчеством — его песня «Дайте вашим детям наши имена» вошла в шорт-лист международного конкурса «АвторА!» и дошла до финала.

Полное интервью с Александром Вайнбергом в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Вайнберг призвал сделать набор артистов таким же строгим, как в ФСБ.