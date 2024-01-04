Фото: 5-tv.ru

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Украинский снаряд угодил в местную подстанцию.

Киевский режим обстрелял Васильевку в Запорожской области, в результате чего местные жители остались без электроснабжения. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели и целенаправленный артиллерийский обстрел Васильевки. Была повреждена и выведена из строя местная подстанция. На предоставленных источником снимках видно, что в месте прилета началось горение.

Город остался без электричества. О погибших и раненных не сообщается.

Несколькими днями ранее, 2 января, шесть человек пострадали и один погиб в результате обстрела Васильевки украинскими нацистами. Известно, что ВСУ обстреливали город из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Были зафиксированы повреждения частных домов, а также культурного объекта — «Дачи Попова».

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки.