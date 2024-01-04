Сложно и обременительно: Латвия намерена выслать почти 800 россиян старше 60 лет

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Всего под депортацию могут попасть 1167 человек.

Латвия заявила об угрозе депортации 1167 россиян, среди которых лица старше 60 лет. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

Причиной высылки из страны, как подчеркнуто в материале, россияне не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на ВНЖ.

При этом руководитель УДГМ Майра Розе отметила, что процесс депортации будет сложным и обременительным, так как будет происходить в два этапа. Сначала у россиян потребуют объяснений, почему они отказываются покидать Латвию, а уже только в феврале документы будут рассмотрены и уже можно будет запускать принудительный процесс высылки.

К слову, в конце декабря 2023 года в интервью «Известиям» временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков рассказывал о регулярно поступающих в посольство жалобах на неправомерные действия местных властей.

«Чем дальше, тем больше такого рода письма напоминают истории личных трагедий, своего рода коллективный крик отчаяния», — подчеркнул Зыков.

Особенно это коснулось людей пожилого возраста, которые по ряду причин не успели подать соответствующие документы для легализации своего пребывания на территории Латвии. Широкий общественный резонанс вынудил власти страны пойти на уступки и дать гражданам РФ двухлетнюю отсрочку, но это коренным образом не решило проблему, да и коснулось не всех. Поэтому, как подчеркивает Зыков, под угрозой выдворения до сих пор находятся более тысяч россиян.