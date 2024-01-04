Трус не играет: с чего начать свой путь в хоккее, если ты уже не ребенок

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В зрелом возрасте шансы заиграть в хоккей на приличном уровне малы, но они есть. Помочь могут специалисты.

Хоккей долгие годы остается одним из самых популярных зимних видов спорта в России, однако он же — один из наиболее сложных и недоступных. Детей с малых лет отдают в хоккейные школы, чтобы они освоились на льду. Но и взрослых сегодня можно выучить хоккею с нуля, пишет «БИЗНЕС Online».

Хоккейный тренер Тимур Краснов рассказал изданию, что первым делом нужно найти себе учителя. Когда из спортивных школ вы уже выросли, дело остается за специалистами, дающими индивидуальные уроки. На практике, заметил он, чем взрослее человек, тем сложнее он поддается обучению, поэтому индивидуальные тренера, уделяющие все свое внимание подопечному, добьются результатов намного быстрее.

Искать таких тренеров можно на интернет-площадках, а также среди бывших хоккеистов — спортсмены «в отставке» часто берутся за помощь. Вопрос лишь в стоимости услуг.

Как проходят тренировки?

Хоккей достаточно травматический вид спорта, поэтому тут важно обмундирование. Подготовить заранее следует коньки, ракушку, нагрудник, наколенники, налокотники, шлем и маску. А вот клюшка на первых занятиях не пригодится — сначала ученика ставят на коньки, а уже потом дают ему в руки клюшку.

Обмундирование должно прилегать к телу, но не сковывать движения. А коньки должны быть правильного размера, фиксировать ногу и защищать от ударов.

А как же шайба? До нее еще нужно учиться и учится держать клюшку, отметил Краснов. Когда будущий хоккеист научился управлять ей, то в тренировки вводят колечко, которое в управлении легче шайбы. После колечко меняют на «синюю» облегченную шайбу. С ней отрабатываются основные «обыгрыши».

Черная шайба появляется на льду только где-то спустя два года. Переход на нее возможен и раньше, но зависит все от частоты тренировок, мотивации ученика и других факторов. Тренировки с черной шайбой — финишная прямая к полноценным матчам.

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