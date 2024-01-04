Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski

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Депутат ЕП отметил, что Североатлантический альянс не приносит ничего хорошего.

Исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать. Она не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще», — написал Уоллес в соцсети X (прежнее название Twitter).

Россия неоднократно обращала внимание на то, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию.

Прежде президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина не является врагом для РФ, чего не скажешь об элитах Запада.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.