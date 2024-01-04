Правда или вымысел? Может ли причиной шизофрении являться вирус

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Психическое расстройство до сих пор исследовано не столь тщательно. Как на самом деле человек становится заложником этой душевной болезни?

Шизофрения — одно из самых загадочных психических расстройств. Впервые оно было описано в 1908 году швейцарским психиатром Эйгеном Блейлером.

Недавно американский ученый Майкл Стоун провел исследования и пришел к удивительным выводам — что причина заболевания может крыться в неких вирусах, которые влияют на функционирование мозга и вызывают изменения в нейрохимических процессах. Однако психиатр и изотерик Мирослава Буш в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru опровергла эту теорию. Она объяснила, что на самом деле является причиной заболевания.

В первую очередь, Буш рассказала, что шизофрения исследована достаточно мало.

«Шизофрения — это все-таки органические изменения в головном мозге, а они не могут быть последствием вируса. Вирус по наследству не передается. Если у дедушки грипп, это не значит, что у вас будет такой же, условно говоря. Поэтому шизофрения наследственная всегда», — пояснила Буш.

С мнением Буш согласился и психиатр Василий Шуров. По его словам, заявление ученого Майкла Стоуна о причастности к шизофрении неких вирусов — преднамеренная ложь.

«Вирусная теория в данном случае полностью исключена. У нас есть возрастные категории, которые не болеют, есть наследуемость, причем достаточно существенная, если оба родителя болеют шизофренией. Очень много моментов. И одинаковый процент по популяции независимо от того где, хоть на необитаемых островах», — объяснил он.

www.globallookpress.com / Samot; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое паническая атака и как с ней бороться.