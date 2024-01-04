«Было неприятно»: певица Алсу высказалась о проявлении звездной болезни у коллег

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Исполнительница хита «Зимний сон» называет себя скромным человеком. И поведение других знаменитостей ее порой расстраивает.

Певица Алсу стала знаменитой еще в раннем детстве, но никогда не зазнавалась. Артистка считает себя достаточно скромным человеком и, по собственному признанию, никогда не страдала звездной болезнью. Но некоторые ее коллеги этот «вирус» подхватывали. И наблюдать за этим исполнительнице хита «Зимний сон» было не всегда приятно.

«Мне было неприятно, когда я замечала ее признаки (звездной болезни. — Прим. ред.) у коллег. Может, это связано с моим воспитанием, может, с моим характером. У кого-то есть стремление к узнаваемости, меня же она наоборот всегда смущала», — сказала певица в беседе с изданием aif.ru.

Алсу призналась, что смущается всякий раз, когда ее узнают в ресторанах, кино, аэропорту и других общественных местах.

«Мне это не нравилось. Поэтому я никогда не пользовалась своей известностью, своим именем», — заверила артистка.

Прежде певица, как и многие другие, подвела итоги 2023 года. Знаменитость призналась, что прошедшие 12 месяцев были насыщенными на события. И за это время в ее жизни произошло немало перемен. Многие сразу решили, что они могут быть связаны с личной жизнью. Однако об этом Алсу решила умолчать, так и оставив загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у певицы Алсу обнаружили татуировку в неожиданном месте.