Таинственное проклятие? От чего на самом деле умерли первооткрыватели гробницы Тутанхамона

Фото: www.globallookpress.com

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Вскрытие саркофага фараона Древнего Египта стало настоящим открытием для исследователей, которые впоследствии поплатились за свою работу жизнью.

Стало известно, от чего на самом деле умерли первооткрыватели саркофага Тутанхамона. Невероятное открытие многие годы тянуло за собой мистические события в жизни исследователей. РИА Новости удалось выяснить истинную причину череды загадочных смертей. Правда ли они были связаны с проклятием гробницы?

Идея найти саркофаг Тутанхамона пришла в голову британскому исследователю-любителю Говарду Картеру еще в начале XX века. Но было несколько помех — начавшаяся Первая мировая война и отсутствие спонсоров. Однако спустя время помочь в этом деле согласился британский коллекционер Джордж Герберт. Шло время, а Картеру так и не удавалось найти саркофаг. Но однажды удача ему улыбнулась. На месте одной из деревушек египетские строители обнаружили подземный коридор, который и привел Картера к заштукатуренной стене с печатями. Проделав небольшое отверстие, ученый заглянул внутрь. В тусклом свете керосиновой лампы заиграло золото.

«Когда мои глаза привыкли к освещению, детали комнаты медленно проступили сквозь дымку. Странные животные, статуи и сосуды — повсюду отблеск золота», — рассказывал археолог.

Усыпальницу Тутанхамона Картер вскрыл в одиночку ровно 100 лет назад. При этом Герберт до этого дня так и не дожил, умер годом ранее. Официальная версия — заражение крови. Но многие были уверены — это расплата тем, кто посмел зайти в гробницу. Картера такое мнение злило, он был уверен — никакой мистики в этом нет.

Однако в последующие пять лет при загадочных обстоятельствах умерли еще несколько человек, причастных к открытию. Так, в 1923-м ушел из жизни египетский принц Али Камель Фахми Бей, в 1924-м — рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд, в 1928-м — археолог Артур Мейс, в 1929-м — секретарь Говарда Картера Ричард Бартель.

Тогда ученые предположили, что в гробнице идеальные условия для размножения грибов под названием аспергилл. Если у человека слабый иммунитет, они способны поражать дыхательные пути. А в гробницах эти грибы достаточно живучие.

Косвенно теория подтвердилась лишь в 1973 году. Тогда после вскрытия могилы литовского князя Казимира Ягеллончика умерли все участники эксгумации. Точно эта версия подтвердилась, когда поняли, что принц Али Камель Фахми Бей скончался после выстрела жены, а рентгенолог Дуглас-Рейд — после большой дозы облучения. Сам Картер умер от онкологии, когда ему было 64 года. А охранявший вход в погребальную камеру Ричард Адамсон и вовсе дожил до 1982 года.

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