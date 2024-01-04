«Душа болит»: Юлия Волкова сообщила об утрате члена семьи

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Новый 2024 год для артистки начался со слезами на глазах.

Экс-солистка группы t.A.T.u Юлия Волкова первые дни нового года встретила со слезами на глазах. В социальной сети она поделилась трагедией — умерла ее любимая собака по кличке Шелтон. Четвероногий друг прожил десять лет, его сердце остановилось из-за тяжелой болезни.

«Не стало моей любимой собаки, моего самого верного друга Шелтона. Это был особенный пес: с человеческими глазами, с огромным, добрым сердцем, который понимал все, и был со мной и в радости, и в горе, и в падении, и в победах», — поделилась знаменитость.

Собака Волковой по кличке Шелтон прожила десять лет. Instagram* / official_juliavolkova

Артистка призналась, что для нее кончина питомца стала настоящей утратой. Она никогда не забудет Шелтона, который уже отмучился и у него ничего больше не болит. Он теперь не страдает, уверена она.

«Как же все это больно, просто невыносимо. Душа болит. Беги, мой родной, по радуге. Я всегда буду помнить тебя и любить», — заключила Волкова.

Поклонники поддержали Волкову, многие признались, что сами переживали утрату домашних животных. И знают, каково это. Но также добавили, что время лечит, и вскоре душевная боль пройдет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Юлия Волкова ни разу не была замужем и категорически не хочет.

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