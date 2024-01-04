«Непричастны к этому»: в США отреагировали на теракт в Иране
Госдеп: США и Израиль непричастны к теракту в иранском Кермане
Фото: www.globallookpress.com / Fars
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Жертвами спланированного взрыва стали свыше 100 человек. Кто за этим стоит? Израиль? Штаты вступились и за них.
США непричастны ко взрывам в иранском Кермане и не видят оснований считать Израиль ответственным за них. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«США непричастны к этому и любые предположения об обратном нелепы. Во-вторых, у нас нет оснований полагать, что Израиль причастен к взрывам», — сказал он в ходе брифинга.
Два мощных взрыва произошло 3 января в Кермане, вблизи кладбища, на котором похоронен военный деятель Касем Сулеймани. Предварительно, взрыв был осуществлен дистанционно при помощи двух сумок-переносок. В них как раз и находились взрывные устройства. Число жертв в результате теракта, по последним данным, достигло 103, еще свыше 100 человек пострадали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин выразил соболезнования Ирану в связи с терактом в Кермане.