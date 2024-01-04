Умер финалист «Comedy Баттл» и звезда КВН Станислав Агафонов

Фото: Instagram* / agafonagafonov

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Артист внезапно ушел из жизни в возрасте 40 лет.

Внезапно ушел из жизни Станислав Агафанов — чемпион Высшей лиги КВН («Раисы») финалист шоу «Comedy Баттл», актер. Об этом сообщили в Международном союзе КВН.

«Сегодня ушел из жизни Станислав Агафонов — многие в КВНовских кругах знают его как Агафона. Человек с большой буквы, отец, муж», — сообщили в пресс-службе организации.

Там отметили, что Агафанов отдавал КВН «всего себя и даже больше». За свою жизнь он успел поработать с разными комиками. И даже успел попробовать себя в кино — снялся в сериале «По колено».

Причина кончины артиста не названа. На момент смерти ему было всего 40 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из «Глухаря» и «Интернов» Петр Черняев.

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