Фото: Кадр из х/ф «Золушка ». Режиссеры: Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, 1947г.

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Знаменитая кинолента завоевала сердца зрителей сразу после выхода на экраны. Картине уже 77 лет, но ее смотрят до сих пор. В чем секрет успеха?

Черно-белый художественный фильм-сказка «Золушка» вышел в прокат в мае 1947 года. Тогда СССР только приходил в себя после кровопролитной войны, но людям уже хотелось положительных эмоций. Именно благодаря вере в чудо и задумали съемки красивой истории. Изданию KP.RU историк и сотрудник «Ленфильма» Александр Поздняков рассказал, как создавалась главная сказка страны.

До сих пор на киностудии «Ленфильм» бережно хранятся костюмы актеров, участвовавших в королевском бале. И те самые туфельки, что Золушке подарил мальчик-паж. Только спустя годы публика узнала — туфельки были резиновые, а жемчужины сделаны из бумаги.

«В этом и была магия кино. Самые простые материалы превращались на экране в шелка и драгоценности. Люди думали, что фильм снимали в реальном интерьере дворца, а это были декорации. Стране нужна была сказка и волшебство. Снимали в условиях полной нищеты. Были только руки специалистов, бумага и краски», — вспомнил историк Александр Поздняков.

По его мнению, именно советская версия «Золушки» оказалась лучшей. Монарх, которого сыграл Эраст Гарин, получился домашним, покладистым и добрым. А мачеха, которую исполнила Фаина Раневская, злая.

Первая версия фильма-сказки получилась черно-белой, так как цветная пленка в те времена была на вес золота. Отдать ее решили «Сказанию о земле сибирской». Это со временем «Золушка» обрела краски. В этом помогла народная артистка Татьяна Пилецкая. Именно она подсказывала реставраторам цвет того или иного платья. Несмотря на почтенный возраст (актрисе уже 95 лет), она помнит свои эмоции и чувства от съемок фильма.

Пилецкая рассказала, что на тот момент закончила балетную школу и устроилась на работу в театр музыкальной комедии. Там-то ей и подвернулась удача сыграть в «Золушке». В фильме она сыграла одну из девушек, пляшущих на балу у короля.

«Меня удивляло, что я была в массовке, а под меня сшили платье из голубой парчи, каждый раз делали фундаментальную прическу, гримировали вместе с главными артистами ленты. Когда я первый раз увидела Раневскую, Гарина, Консовского, Жеймо, вдохнуть не могла, с таким обожанием смотрела. Так хотелось что-то от них перенять, научиться», — вспомнила Пилецкая.

Жеймо не хотели брать в «Золушку»

Янина Жеймо в роли «Золушки». Кадр из х/ф «Золушка «. Режиссеры: Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, 1947 г.

Главную роль в «Золушке» исполнила актриса Янина Жеймо. Благодаря небольшому росту и подростковым чертам лица ей удалось сыграть роль в 37 лет. Однако утверждать ее сначала не хотели. На роль пробовали другую актрису. Это она поняла, когда каждый раз ей давали разной длины платье.

«Я ведь сама понимала, что мне не шестнадцать, я тоже сомневалась, что смогу ее сыграть. Зачем делать из меня дурочку и снимать молоденькую балерину в тайне от меня? Я обиделась», — рассказывала Жеймо.

Сымпровизированная сцена Раневской и Жеймо

Фаина Раневская в роли мачехи. Кадр из х/ф «Золушка «. Режиссеры: Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, 1947 г.

Заступался тогда за Жейно автор сценария Евгений Шварц. И ему удалось убедить режиссеров, что именно актриса идеально сыграет роль Золушки. Хотя некоторые недопонимания все же случились. Так, во время съемок Жейно периодически спорила с автором сценария насчет одной из сцен — когда мачеха заставляет ее надевать туфельку сводной сестре. По сценарию, Золушка должна была безропотно выполнить приказ, лишая себя счастья. Но Жеймо была убеждена — такой подход советские граждане не примут. Тогда она решила импровизировать и начала говорить не по тексту — на просьбу надеть туфельку ответила отказом. Раневская, игравшая мачеху, почувствовала этот момент и разразилась бурей проклятий и угроз, обещая погубить отца Золушки. В таком виде эту сцену и увидели зрители.

Что стало с актерами «Золушки»

Карьера многих актером, сыгравших в «Золушке», пошла в гору. Так, исполнивший роль принца актер Алексей Консовский был востребован почти до самой смерти. Однако зрителю больше всего он запомнился лишь в «Обыкновенном чуде».

Эраст Гарин, сыгравший короля в «Золушке», позднее получил роль в «Джентльменах удачи», а также именно его голосом говорил ослик Иа из «Винни Пуха».

Раневская и до фильма-сказки уже была знаменита, после еще снялась в разных фильмах и была задействована в нескольких спектаклях.

Жеймо после «Золушки» приняла лишь одно предложение сняться. Это был фильм «Два друга». Также она озвучила Герду в «Снежной королеве». После этого вместе уехала в Польшу к мужу. Прожила там 30 лет. А после смерти была похоронена на Востряковском кладбище в Москве, как и желала.

Память о ней сегодня сохраняют ее два праправнука. Они тоже стали актерами. Пару лет назад семья Жеймо собрала все воспоминания актрисы и издала книгу, а еще в семье хранится несколько реликвий — личных вещей актрисы. К примеру, ее чемодан и портсигар из карельской березы.

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