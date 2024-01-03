Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Националисты обстреляли мирный город перед Новым годом — в результате погибли 25 человек, еще больше 100 получили ранения.

Ответ России киевскому режиму на обстрелы ВСУ мирного Белгорода — не агрессия, а удары возмездия. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Прежде представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано заявил о «законном праве» Украины на оборону в контексте ударов ВСУ по мирным жителям Белгорода. Слуцкий указал, что это говорит о том, что Стано защищает и оправдывает террористов.

«Не реагировать на это — преступно. Стано — соучастник Зеленского», — сказал депутат в беседе с ТАСС.

Евросоюз и ОБСЕ отказалась осуждать атаки ВСУ по Белгороду. Они заявили, что киевский режим «имеет на это право».

Перед Новым годом, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В городе нет никаких военных объектов — националисты намеренно били по мирному населению. По последним данным, в результате обстрела погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД Польши призвал Запад поставить ВСУ дальнобойные ракеты.