«Спустя 191 год»: Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова

Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Carlile

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'Споры о принадлежности Фолклендских островов между двумя странами не утихают уже порядка 200 лет.

Ставший в конце прошлого года президентом Аргентины Хавьер Милей призвал Великобританию провести переговоры по вопросу возвращения стране Фолклендских островов. Об этом сообщили на сайте МИД латиноамериканской страны.

«Правительство и народ Аргентины вновь — спустя 191 год после незаконной оккупации — подтверждают законные и неотъемлемые права на суверенитет над Мальвинскими островами, островом Южная Георгия, Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими районами», — сказано в сообщении.

В министерстве также отметили, что Буэнос-Айрес стремится поддерживаться зрелые отношения с Лондоном по данному вопросу. В Британии же неоднократно заявляли, что обсуждать возвращение Фолклендских островов Аргентины не намерены.

К слову, спор о суверенитете над территорией не утихает порядка 200 лет. В 1982 году между странами разгорелась даже война, которая длилась чуть более двух месяцев. Аргентина проиграла. А в 2013 году на Фолклендских островах состоялся референдум. Местные жители тогда решили, что они хотят остаться в составе Великобритании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Аргентина решила отказаться от вступления в БРИКС.