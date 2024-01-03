МИД Франции назвал удары ВСУ по Белгороду «законными»

МИД Франции отказался осуждать удары ВСУ по Белгороду, назвав их законными

Фото: Reuters / STRINGER

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Украинские боевики применили запрещенные кассетные боеприпасы при обстреле российского мирного города.

В МИД Франции отказались осудить удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, в результате которых погибли 25 человек и пострадали более 100. Париж считает их «законными».

Журналисты в рамках брифинга ведомства поинтересовались у его представителей, какой позиции Франция придерживается в вопросе ракетных ударов ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов.

Прямого ответа не последовало. В министерстве лишь заявили, что Киев имеет законное право обороняться и осуществляет его в соответствии с 51-й статьей Устава ООН.

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов 30 декабря. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 25, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

По данным Минобороны РФ, киевский режим применил ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую реактивную систему залпового огня Vampire для обстрела города.

В последующие дни ВСУ снова наносили удары по Белгороду и Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова ответила на заявления ЕС по Белгороду.