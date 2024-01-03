МО РФ: с территории Украины возвращены 248 российских военнослужащих
новость
Фото: © РИА Новости / Николай Журавлев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Обмен пленными состоялся 3 января в результате сложного переговорного процесса.
В Россию вернулись 248 военных, которые находились в плену на подконтрольной киевскому режиму территории. Об обмене пленными сообщает Минобороны РФ.
«3 января 2024 года в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
В переговорном процессе посредническое участие принимали власти Объединенных Арабских Эмиратов. По данным Минобороны РФ, возвращенным домой военным необходима медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время их спецбортами военно-транспортной авиации ВКС России доставят для лечения и реабилитации в ведомственные больницы.