«Счастлив!» — Цискаридзе награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Николай Цискаридзе награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков
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Артист балета заметил, что он всю свою жизнь служит родной стране и русской культуре.
Народный артист РФ Николай Цискаридзе сообщил, что счастлив быть награжденным Орденом «За заслуги перед Отечеством». Своими эмоциями он поделился в беде с «Известиями».
«Счастлив! Всю жизнь служу родной стране и русской культуре!» — прокомментировал он.
Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Цискаридзе Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие российской культуры и искусства. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В тексте также было отмечено, что деятельность Цискаридзе была длительной и плодотворной.
Ранее 5-tv.ru писал, что Цискаридзе прокомментировал нежелание Большого театра упоминать о нем.