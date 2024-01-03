Фото: ВКонтакте / БК Барнаул

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Молодого человека разыскивают в Красноярске. О нем ничего не известно с ночи на 30 декабря.

Экс-баскетболист молодежного ЦСКА Антон Петухов пропал в канун Нового года в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба команды в своем Telegram-канале, публикуя особые приметы спортсмена.

Предварительно, 20-летний Петухов около 03:30 по местному времени на 30 декабря ушел из дома и больше не появлялся. Он был одет яркую салатовую кофту, черные джинсы, белые кроссовки и пуховик. С собой у него был телефон.

Всех, кто может обладать какой-либо информацией просят обратиться на единую службу 112.

За московский «ЦСКА-Юниор» Антон Петухов выступал с 2020 по 2023 годы. В его составе стал победителем молодежной лиги ВТБ. Прошлым летом спортсмен перешел играть в «Барнаул».