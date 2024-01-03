Актер Кологривый рассказал, кого сложнее всего играть

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Для каких киноролей не требуется особых усилий?

Актер Никита Кологривый в интервью на одном из YouTube-каналов высказался о том, что роль красавчиков в кино самая легкая. А сложнее всего изобразить в кадре жертву буллинга.

«Если актер модельной внешности, ему легко работать: снимают, ведут на площадку за ручки, говорят, что артист, приносят. Целуешь и любишь девочек в кадре. Что сложного? Сложно играть чмо, лоха. Сложно играть того, кого избивают, буллят. А героя-красавчика играть очень легко», — поделился артист.

Он также отметил, что знает, как превратить «ничтожество» в привлекательного для девушек киногероя. По словам Кологривого, претендующий на такую роль должен только обладать знаниями о свете и кадре.

Звезда сериала «Оффлайн» считает, что для этого нужно лишь как следует настроить свет, включить красивую музыку и показать игру поистине хороших артистов.

«Он будет глядеть на это и кричать „Неееет!“ из-за решетки. Причем, его еще переозвучат. А потом он будет стоять на дорожке и покуривать», — заключил Кологривый.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению актера Кологривого, профессию артиста переоценивают.