«Очень радостно»: Игорь Верник об отношении к собственному 60-летию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Актер заявил, что не фиксирует уходящее время и не рефлексирует по этому поводу.

Народный артист РФ Игорь Верник относится к своему 60-летию как к празднику и не переживает по поводу возраста. Об этом он заявил в беседе с автором и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Ланой Шевченко.

«Я в день рождения или юбилей не рефлексирую и не фиксирую стремительно или медленно ползущее время. Я ко дню рождению отношусь как к празднику, возможности встретиться с любимыми людьми, друзьями и по хорошему поводу провести вместе время. А не как к отметинам, которые ты отслеживаешь и считаешь, как они сначала выстреливают тебя вверх, а потом ты вместе с ними начинаешь сползать вниз. Я ко дню рождения отношусь очень радостно», — подчеркнул артист.

В конце прошлого года Игорь Верник и его родной брат Вадим отметили 60-летний юбилей. Оба полностью раскрыли себя в любимом деле. Игорь — народный артист России, снявшийся в десятках картин, около 40 лет служит в МХТ имени Чехова и 30 лет ведет популярные проекты на телевидении, много лет входит в состав жюри КВН.

Вадим — талантливый интервьюер, театральный критик, главный редактор журнала «ОК!», писатель и правая рука Константина Хабенского в МХТ. Он снял десятки документальных фильмов, героями которых стали Майя Плисецкая, Олег Табаков, Галина Вишневская, Мстислав Растропович, Инна Чурикова, Юрий Башмет и многие другие.

Полное интервью с Игорем и Вадимом Верниками в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Игорь Верник отметил свой юбилей на сцене МХТ имени Чехова.