Взрывы прогремели во время траурного шествия в Иране, погибло 73 человека

Фото: www.globallookpress.com / Ahmad Halabisaz

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Власти сообщили о террористической атаке.

Взрывы прогремели во время траурного шествия у кладбища, где похоронен генерал КСИР Сулеймани в Иране. Корреспондент «Таснима» сообщил, что в результате произошедшего погибли 73 человека, а еще порядка 170 пострадали. И это могут быть не окончательные цифры.

На кадрах, предоставленных журналистом, видно, что в шествии принимало участие больше количество людей. Дорога к храму мучеников Кермана заполнена паникующими, слышны крики. Вдалеке видны клубы дыма. Предварительно, взрыв был осуществлен дистанционно при помощи двух сумок-переносок.

Директор Общества Красного полумесяца сообщил, что более 170 пострадавших были госпитализированы с места ЧП.

Власти Ирана назвали произошедшее в ходе шествия «террористической атакой». Иных подробностей о произошедшем пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в южном пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв, есть погибшие.