Несколько этапов: какие социальные выплаты и пособия вырастут в 2024 году

В 2024 году из-за ежегодной индексации вырастут пенсии и пособия

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Ожидается, что наступившем году вырастет МРОТ, который напрямую связан с зарплатой, отпускными, больничными и другими выплатами.

Пенсии, социальные пособия и выплаты россиян в 2024 году проиндексируют, в связи с чем их размер вырастет. Об этом сообщает правительственный портал «Объясняем.рф».

«Это нужно, чтобы инфляция как можно меньше влияла на благополучие россиян», — пояснили там.

Отмечается, что индексация будут происходить в несколько этапов. С января 2024 года на 7,5% вырастут пенсии, выплачиваемые по старости и инвалидности неработающим гражданам.

С 1 февраля изменения коснутся материнского капитала. Он составит 630 967 рублей на первого ребенка и 833 800 рублей на второго. Отмечается, что если семья уже получала выплату на первенца, тогда на второго ребенка выплата составит 202 800 рублей.

Увеличатся также максимальное пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Вырастет максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности. Если страховой стаж составляет восемь лет и более, то сумма достигнет 122 808 рублей в месяц. При стаже от пяти до восьми лет выплата составит 98 246 рублей ежемесячно, а при стаже до пяти лет — 73 685 рублей.

Весной же, с 1 апреля, будут на 7,5% проиндексированы пенсии, выплачиваемые по инвалидности, старости или потере кормильца.

С 1 октября на 4,5% повысят пенсии военных и приравненных к ним россиян.

Ожидается, что в 2024 году на три тысячи, до 19 242 рублей, вырастет МРОТ, от которого зависят зарплаты, отпускные, больничные, по уходу за ребенком и ряд других выплат.

Ранее 5-tv.ru писал, что изменится в жизни россиян с 1 января 2024.